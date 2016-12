Nelson Elementary announces honor rolls

Written by submitted

Nelson Elementary School has announced its honor rolls for the first 9 weeks period of this school year. Congratulations to these students on your academic achievement.





1st Grade - A HONOR ROLL

Jayson Bennett

Aaron Brnadon

ally Cramer

Aubrey Garner

Elizabeth Green

Jaxon Guthrie

Nora Harbin

Jake Hastings

Cade Hastings

Windsor Haston

Ella Kate Hogan

McGowan Holt

Riley Hutchins

Ava Kahler

Jace Kennedy

Lawson Lee

Lily Little

Kylie Marcum

Jackson Nichols

Diego Pascual-Jimenez

Emory Phillips

Craft Sanders

Stone Staton

John David Stewart

Andrew Tep

Khush Thakker

Briley Thompson

Tucker Vernon

Breanna Zlater

1st Grade - A/B HONOR ROLL

Drake Anderson

Ben Bradford

Brooklyn Chastain

Si'Mya Hampton

Lincoln Harney

Hunter Hilliard

Heaven Holcomb

Sonee Johnson

Caitlyn Langella

Frank Matias

Hemiliano Matias

Riley Moore

Landon Patterson

Banyon Peach

Madison Pruyne

Jackson Reynolds

Janet Vicente

2nd Grade - A HONOR ROLL

Kaleb Black

Natalie Brown

Luke Calfee

Ethan Evetts

William Guzman-Garcia

Ella Rose Hancock

Jurney Hutchins

Allyson Johnson

Lukus Johnson

Aaliyah Jones

Kalie Jones

Tyler Landreth

Josh Laney

Lexie Mason

Braden Moore

Kionna-Lee O'Tinger

Burley Phillips

Cheyanne Rodgers

Collin Rogers

Bree Sexton

Derick Villatoro

Ariana Webb

Les White

Lucia Zavala-Irias

2nd Grade - A/B HONOR ROLL

Jacob Anderson

Lexie Austin

Steven Baker

Kaleigh Bigler

Judd Black

Vassay Blair

Pascual Francisco

Audrey Frye

Will Harrington

Jackson Hillis

Kylee Horan

Cooper Jones

Lauren Marlow

Juliciah Matherly

Will Porch

Haily Scott

Lawson Tally

Isaias Vicente-Vicente

Katlin Wise

Abbie Young

3rd Grade - A HONOR ROLL

Alex Avenel

Cahterine Beahm

LeahAnn Beal

Allly Campbell

Anna Claire Childress

Jackson Reed

Aiden Samples

Jordan Sosebee

Maddalyn West

3rd Grade - A/B HONOR ROLL

Buckner Anderson

Smith Bradford

Brodie Chambers

Dylan Chastain

Jack Dickinson

Dale Elliott

Peyton Gillispie

Austin Hinkle

Emma Johnson

Lucas Jones

Rene Miguel

Colton Moore

Shelby Parker

Caroline Sanders

Chase Thompson

Juan Tomas

Greyson Widgeon

4th Grade - A HONOR ROLL

Evan Allred

Anna Stuart Dawson

Jaley Keller

Lydia West

4th Grade A/B HONOR ROLL

Kelsey Atherley

Sofiya Britt

Cameron Estes

Blye Guffey

Gage Hodges

Kaje Jordan

Zoey Parrish

Tyson Sexton

Marissa Stewart

Daniel Tep

Zane Thompson

Grant West